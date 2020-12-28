Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві запустять 15 пунктів для утилізації ялинок

Понеділок, 28 грудня 2020, 15:11
У Києві запустять 15 пунктів для утилізації ялинок

З 1 січня в Києві почнуть працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок.

 Джерело: Повідомлення КМДА

Деталі: Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин.

Пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка до п’ятниці, із 07:00 до 22:00. Адреси та контакти відповідальних осіб – за посиланням.

Таку утилізацію в столиці проводять уже вшосте.

Минулого року на переробку прийняли понад 14 тисяч ялинок.

Українська правда
Теми: Київсвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
Київ
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Мінкульт погодив передання будинку Сікорського громаді Києва
Останні новини
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
Усі новини...
Реклама: