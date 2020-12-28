У Києві запустять 15 пунктів для утилізації ялинок
Понеділок, 28 грудня 2020, 16:11
З 1 січня в Києві почнуть працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок.
Джерело: Повідомлення КМДА
Деталі: Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин.
Пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка до п’ятниці, із 07:00 до 22:00. Адреси та контакти відповідальних осіб – за посиланням.
Таку утилізацію в столиці проводять уже вшосте.
Минулого року на переробку прийняли понад 14 тисяч ялинок.
Українська правда