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У Києві запустять 15 пунктів для утилізації ялинок

Понеділок, 28 грудня 2020, 16:11

З 1 січня в Києві почнуть працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок.

 Джерело: Повідомлення КМДА

Деталі: Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин.

Пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка до п’ятниці, із 07:00 до 22:00. Адреси та контакти відповідальних осіб – за посиланням.

Таку утилізацію в столиці проводять уже вшосте.

Минулого року на переробку прийняли понад 14 тисяч ялинок.

Українська правда
Теми: Київсвяткування


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