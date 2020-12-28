В Киеве запустят 15 пунктов для утилизации елок

С 1 января в Киеве начнут работать 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок.

Источник: Сообщение КГГА

Детали: Собранные деревья переделают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00. Адреса и контакты ответственных лиц - по ссылке.

Такую утилизацию в столице проводят уже в шестой раз.

В прошлом году на переработку приняли более 14 000 елок.