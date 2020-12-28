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В Киеве запустят 15 пунктов для утилизации елок

Понедельник, 28 декабря 2020, 16:11

С 1 января в Киеве начнут работать 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок.

 Источник: Сообщение КГГА

Детали: Собранные деревья переделают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00. Адреса и контакты ответственных лиц - по ссылке.

Такую утилизацию в столице проводят уже в шестой раз.

В прошлом году на переработку приняли более 14 000 елок.

Темы: Киевпразднования


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