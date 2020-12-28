В Киеве запустят 15 пунктов для утилизации елок
Понедельник, 28 декабря 2020, 15:11
С 1 января в Киеве начнут работать 15 пунктов по сбору и утилизации новогодних елок.
Источник: Сообщение КГГА
Детали: Собранные деревья переделают на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.
Пункты приема елок будут работать бесплатно с понедельника по пятницу, с 07:00 до 22:00. Адреса и контакты ответственных лиц - по ссылке.
Такую утилизацию в столице проводят уже в шестой раз.
В прошлом году на переработку приняли более 14 000 елок.