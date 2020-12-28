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ЄС виділив 70 млн євро на вакцини країнам Західних Балкан

Понеділок, 28 грудня 2020, 16:15

Європейська комісія затвердила пакет в розмірі 70 мільйонів євро, щоб допомогти фінансувати доступ країн Західних Балкан до вакцин від COVID-19, які закуповуються державами-членами ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

Пакет буде надано у вигляді грантів, які допоможуть покрити вартість вакцин для пріоритетних груп в регіоні, а також необхідне обладнання для вакцинації.

Це дозволить Західним Балканам закупити низку вакцин за угодами ЄС про попередні закупівлі з шістьма виробниками, при цьому окремі держави-члени ЄС поділяться частиною своїх заздалегідь замовлених доз.

Хоча ЄС продовжує підтримувати ініціативу COVAX, всесвітнього центру із забезпечення справедливого і загального доступу до вакцин COVID-19, і всі партнери на Західних Балканах підписалися на нього, очікується, що постачання вакцин за цією схемою почнуться пізніше, ніж кампанії вакцинації в ЄС.

Таким чином, доступ до певної кількості доз за угодами ЄС про закупівлі дозволить регіону почати вакцинацію паралельно з державами-членами ЄС.

Нагадаємо, 27 грудня у країнах Європейського Союзу розпочалася кампанія із масової вакцинації населення від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвакцинація
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