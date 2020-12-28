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У Києві штурмували будівлю Мінрегіону, постраждав поліцейський

Понеділок, 28 грудня 2020, 16:25
У Києві штурмували будівлю Мінрегіону, постраждав поліцейський

Під час акції біля будівлі Міністерства розвитку громад і територій в Києві група осіб штурмувала приміщення Міністерства, постраждав поліцейський.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Один з чоловіків завдав поліцейському тілесних ушкоджень.

За фактом нападу поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).

Чоловіка затримали, йому загрожує до п‘яти років позбавлення волі.

Можлива додаткова правова кваліфікація дій осіб, які намагалися прорватися у Мінрегіон.

Передісторія: З грудня під Мінрегіоном триває безстрокова акція проти корупції в будівельній сфері.

Теми: КиївполіціяКабінет міністрів
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