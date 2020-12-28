У Києві штурмували будівлю Мінрегіону, постраждав поліцейський
Понеділок, 28 грудня 2020, 16:25
Під час акції біля будівлі Міністерства розвитку громад і територій в Києві група осіб штурмувала приміщення Міністерства, постраждав поліцейський.
Джерело: поліція Києва
Деталі: Один з чоловіків завдав поліцейському тілесних ушкоджень.
За фактом нападу поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).
Чоловіка затримали, йому загрожує до п‘яти років позбавлення волі.
Можлива додаткова правова кваліфікація дій осіб, які намагалися прорватися у Мінрегіон.
Передісторія: З грудня під Мінрегіоном триває безстрокова акція проти корупції в будівельній сфері.