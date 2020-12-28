В Киеве штурмовали здание Минрегиона, пострадал полицейский

Во время акции возле здания Министерства развития общин и территорий в Киеве группа людей штурмовала помещение Министерства, пострадал полицейский.

Источник: полиция Киева

Детали: Один из мужчин нанес полицейскому телесные повреждения.

По факту нападения полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Мужчину задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в Минрегион.

Предыстория: С декабря под Минрегионом длится бессрочная акция против коррупции в строительной сфере.