В Киеве штурмовали здание Минрегиона, пострадал полицейский
Понедельник, 28 декабря 2020, 16:25
Во время акции возле здания Министерства развития общин и территорий в Киеве группа людей штурмовала помещение Министерства, пострадал полицейский.
Источник: полиция Киева
Детали: Один из мужчин нанес полицейскому телесные повреждения.
По факту нападения полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).
Мужчину задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в Минрегион.
Предыстория: С декабря под Минрегионом длится бессрочная акция против коррупции в строительной сфере.
Украинская правда