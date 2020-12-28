Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве штурмовали здание Минрегиона, пострадал полицейский

Понедельник, 28 декабря 2020, 17:25

Во время акции возле здания Министерства развития общин и территорий в Киеве группа людей штурмовала помещение Министерства, пострадал полицейский.

Источник: полиция Киева

Детали: Один из мужчин нанес полицейскому телесные повреждения.

По факту нападения полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Мужчину задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в Минрегион.

Предыстория: С декабря под Минрегионом длится бессрочная акция против коррупции в строительной сфере.

Украинская правда
Темы: КиевполицияКабинет министров


powered by lun.ua
Главное сегодня

4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы

Татарову не смогли избрать меру пресечения, не пришли прокуроры

дополненоГлава КС не явился для вручения подозрения. Офис генпрокурора делает следующий ход

Коронавирус на спаде. Степанов объяснил, почему январский локдаун не отменят

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 4385 заражений

Кому не нужен карантин при въезде в Польшу – разъяснение

Все новости...
Киев
В Киеве запустят 15 пунктов для утилизации елок
Коронавирус не снижает обороты в Киеве: плюс 851 больной за сутки
На Софийскую площадь вернули снятую с елки шляпу
Последние новости
18:18
фото, видеоВ горсовете Николаева провели обыски
18:08
Россия высылает болгарского дипломата после заявлений Софии о шпионаже
18:00
В 2021 году Украина должна погасить 16 миллиардов долларов госдолга
17:45
Зеленский внесет новый законопроект о тюрьме за ложь в декларации
17:25
В Киеве штурмовали здание Минрегиона, пострадал полицейский
17:22
Обвал шахты на Луганщине: нашли тело горняка
17:15
ЕС выделил 70 млн евро на вакцины странам Западных Балкан
17:12
Защита прав кредиторов: Шевченко объяснил, почему надо создавать отдельный судебный орган
16:52
Дело в отношении сына Гладковского пошло в суд
16:25
Истребители НАТО в течение года 350 раз перехватывали российские самолеты
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!