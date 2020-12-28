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У міськраді Миколаєва провели обшуки

Понеділок, 28 грудня 2020, 17:18
У міськраді Миколаєва провели обшуки

28 грудня правоохоронці провели низку обшуків у кабінетах посадовців Миколаївської міської ради стосовно привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на роботи з облаштування парків, скверів та ремонту тротуарної плитки, що виконуються на замовлення ДЖКГ.

Джерело: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

Деталі: Зазначається, що у жовтні 2019 року між однією з фірм-підрядників та з Департаментом житлового-комунального господарства Миколаївської міської ради була укладена угода щодо капітального ремонту скверу та території Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова в Заводському районі Миколаєва.

Правоохоронці встановили, що роботи за вказаним договором проводились не в повному обсязі, а загальна їхня вартість завищена на понад 200 тисяч гривень.

Під час обшуків вилучили документи, договори підрядів, чорнові записи, зразки тротуарної плитки, які в подальшому направлено на проведення досліджень та інші речові докази.

Правоохоронці повідомили про підозру в службовій недбалості начальнику одного з відділів Департаменту житлово-комунального господарства міськради. Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

 

Українська правда

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Теми: Миколаївполіція
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