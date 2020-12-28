В горсовете Николаева провели обыски

28 декабря правоохранители провели ряд обысков в кабинетах чиновников Николаевского городского совета относительно присвоения средств местного бюджета, выделенных на работы по обустройству парков, скверов и ремонта тротуарной плитки, выполняемые на заказ ДЖКГ.

Источник: Отдел коммуникации полиции Николаевской области

Детали: Отмечается, что в октябре 2019 между одной из фирм-подрядчиков и с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета было заключено соглашение по капитальному ремонту сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова в Заводском районе Николаева.

Правоохранители установили, что работы по указанному договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость завышена более чем 200 000 гривен.

Во время обысков изъяли документы, договоры подрядов, черновые записи, образцы тротуарной плитки, которые в дальнейшем направлены на проведение исследований и другие вещественные доказательства.

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности начальнику одного из отделов Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.