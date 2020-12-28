Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В горсовете Николаева провели обыски

Понедельник, 28 декабря 2020, 18:18

28 декабря правоохранители провели ряд обысков в кабинетах чиновников Николаевского городского совета относительно присвоения средств местного бюджета, выделенных на работы по обустройству парков, скверов и ремонта тротуарной плитки, выполняемые на заказ ДЖКГ.

Источник: Отдел коммуникации полиции Николаевской области

Детали: Отмечается, что в октябре 2019 между одной из фирм-подрядчиков и с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета было заключено соглашение по капитальному ремонту сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова в Заводском районе Николаева.

Правоохранители установили, что работы по указанному договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость завышена более чем 200 000 гривен.

Во время обысков изъяли документы, договоры подрядов, черновые записи, образцы тротуарной плитки, которые в дальнейшем направлены на проведение исследований и другие вещественные доказательства.

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности начальнику одного из отделов Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Украинская правда
Темы: Николаевполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы

Татарову не смогли избрать меру пресечения, не пришли прокуроры

дополненоГлава КС не явился для вручения подозрения. Офис генпрокурора делает следующий ход

Коронавирус на спаде. Степанов объяснил, почему январский локдаун не отменят

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 4385 заражений

Кому не нужен карантин при въезде в Польшу – разъяснение

Все новости...
Николаев
В Николаеве неизвестные захватили предприятие на территории нефтебазы – полиция
УЗ возобновляет курсирование поезда Николаев – Рахов на зимние праздники
В скейтпарке Николаева стреляли по несовершеннолетнему
Последние новости
18:55
КС отреагировал на просьбу ОГП отстранить Тупицкого
18:44
Оккупанты 13 раз нарушили "тишину": один раненый в ВСУ
18:35
Премьер поручил Витренко провести аудит формирования тарифов на газ
18:32
Глава дипломатии ЕС обвинил Россию в дезинформации о COVID-19 для продажи своей вакцины
18:28
Недвижимость "Укроборонпрома" нелегально сдавали в аренду в Харькове - СБУ
18:25
В НБУ планируют разделить банки по видам лицензий в зависимости от бизнес-модели
18:18
фото, видеоВ горсовете Николаева провели обыски
18:08
Россия высылает болгарского дипломата после заявлений Софии о шпионаже
18:00
В 2021 году Украина должна погасить 16 миллиардов долларов госдолга
17:45
Зеленский внесет новый законопроект о тюрьме за ложь в декларации
Все новости...