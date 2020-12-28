Нерухомість "Укроборонпрому" нелегально здавали в оренду в Харкові - СБУ

У Харкові незаконно здавали в оренду будівлі, які належать державному концерну "Укроборонпром".

Джерело: Повідомлення СБУ

Дослівно: "Посадовці одного з харківських держпідприємств, що входить до концерну, незаконно здавали в оренду нерухомість. У травні 2019 року вони передали комерційній структурі виробничі приміщення заводу та відкритий майданчик загальною площею понад 1 тисячу квадратних метрів. Ще майже 700 метрів були орендовані взагалі без документального оформлення.

Згідно з діючим законодавством, договір оренди мав бути обов’язково погоджений з Фондом державного майна для визначення її реальної вартості. До державного бюджету мало надходити 30% від суми".

Деталі: В СБУ порахували, що загальний розмір збитків, завданих державі становить майже 1 мільйон гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.