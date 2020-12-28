Недвижимость "Укроборонпрома" нелегально сдавали в аренду в Харькове - СБУ

В Харькове незаконно сдавали в аренду здания, принадлежащие государственному концерну "Укроборонпром".

Источник: Сообщение СБУ

Дословно: "Должностные лица одного из харьковских госпредприятий, которое входит в концерн, незаконно сдавали в аренду недвижимость. В мае 2019 они передали коммерческой структуре производственные помещения завода и открытую площадку общей площадью более 1000 квадратных метров. Еще почти 700 метров были арендованы вообще без документального оформления.

Согласно действующему законодательству, договор аренды должен быть обязательно согласован с Фондом государственного имущества для определения его реальной стоимости. В государственный бюджет должно было поступать 30% от суммы".

Детали: В СБУ посчитали, что общий размер ущерба, нанесенного государству составляет почти 1 миллион гривен.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.