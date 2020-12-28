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Глава дипломатії ЄС звинуватив Росію у дезінформації про COVID-19 для продажу своєї вакцини

Понеділок, 28 грудня 2020, 18:32

Російські ЗМІ поширили неправдиву інформацію про європейські та американські вакцини від COVID-19 в країнах, де вони хочуть продати свій препарат проти коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Західні розробники вакцин відкрито висміюються в багатомовних російських державних ЗМІ, що в деяких випадках призводить до абсурдних заяв про те, що вакцини перетворять людей у ​​мавп", - написав Боррель в своєму блозі.

"Такі розповіді явно спрямовані на країни, в яких Росія хоче продавати свою вакцину Sputnik V", - додав топдипломат, зазначивши, що ці дії загрожують громадському здоров'ю в умовах пандемії COVID-19.

Коли виробник вакцини AstraZeneca, який працював з Оксфордським університетом, призупинив клінічні випробування в вересні через тоді ще незрозумілу хворобу волонтера, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав репортерам, що Sputnik V надійніший, бо він заснований на аденовірусі, виявленому у людей, тоді як британський кандидат є "мавпячою вакциною".

Випробування вакцини, в якій використовується біоінженерна версія нешкідливого вірусу застуди, виявленого у шимпанзе, щоб інструктувати людські клітини виробляти антигени, були відновлені у Великобританії через кілька днів після отримання дозволу від регулятора.

Минулого тижня Росія відправила в Аргентину першу партію вакцини від коронавірусу в рамках угоди з постачання 10 мільйонів доз. Росія також підписала угоди про постачання з низкою інших країн Латинської Америки і Азії.

Нагадаємо, 27 грудня у країнах Європейського Союзу розпочалася кампанія із масової вакцинації населення від коронавірусу.



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