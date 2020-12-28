Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава дипломатии ЕС обвинил Россию в дезинформации о COVID-19 для продажи своей вакцины

Понедельник, 28 декабря 2020, 17:32

Российские СМИ распространили ложную информацию о европейских и американских вакцинах от COVID-19 в странах, где они хотят продать свой препарат против коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских государственных СМИ, что в некоторых случаях приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян", - написал Боррель в своем блоге.

"Такие рассказы явно направлены на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V", - добавил топ-дипломат, отметив, что эти действия угрожают общественному здоровью в условиях пандемии COVID-19.

Когда производитель вакцины AstraZeneca, который работал с Оксфордским университетом, приостановил клинические испытания в сентябре из-за тогда еще необъяснимой болезни волонтера, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал репортерам, что Sputnik V более надежен, потому что он основан на аденовирусе, обнаруженном у людей, тогда как британский кандидат представлял собой "обезьянью вакцину".

Испытания вакцины, в которой используется биоинженерная версия безвредного вируса простуды, обнаруженного у шимпанзе, чтобы инструктировать человеческие клетки вырабатывать антигены, были возобновлены в Великобритании через несколько дней после получения разрешения от регулятора.

На прошлой неделе Россия отправила в Аргентину первую партию вакцины от коронавируса в рамках сделки по поставке 10 миллионов доз. Россия также подписала соглашения о поставках с рядом других стран Латинской Америки и Азии.\

Напомним, 27 декабря в странах Европейского Союза началась кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Последние новости
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
Все новости...
Реклама: