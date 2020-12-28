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У Британії вперше понад 41 тисяча нових випадків коронавірусу за добу

Понеділок, 28 грудня 2020, 18:23

Велика Британія повідомила про 41 385 нові випадки COVID-19, що є новим щоденним рекордом на тлі швидкого поширення нового штаму коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Це дуже високий рівень інфекції, що викликає зростаюче занепокоєння в той час, коли наші лікарні найбільш уразливі, і в багатьох регіонах зростає число нових пацієнтів", - сказала Івонн Дойл, медичний директор державного агентства Public Health England.

Вона сказала, що "основи", такі які миття рук, носіння масок, соціальне  дистанціювання і дотримання обмежень, що діють в регіонах, залишаються важливими.

"Цього року ми все принесли величезні жертви, але ми всі повинні продовжувати грати свою роль в зупинці поширення вірусу, який все ще швидко розмножується", - додала Дойл.

Зростання числа позитивних випадків також було частково обумовлено тим, що Північна Ірландія повідомила про 1634 нових випадків, взагалі не повідомляла про нових хворих в неділю або п'ятницю через період різдвяних свят.

Було неясно, чи було збільшення числа випадків захворювання в Англії майже на 11000 частково результатом коливань показників тестування у святкові вихідні, оскільки дані про кількість людей, що проходять тестування, не публікувались з середи.

Британія значно збільшила можливості тестування після першої хвилі COVID-19 навесні, з приблизно 100 000 щоденних тестів в кінці травня до 500 000 тестів 23 грудня, коли були опубліковані останні дані про кількість проведених тестів.

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