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В Британии впервые более 41 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Понедельник, 28 декабря 2020, 18:23

Великобритания сообщила о 41 385 новых случаях COVID-19, что является новым ежедневным рекордом на фоне быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Этот очень высокий уровень инфекции, что вызывает растущую озабоченность в то время, когда наши больницы наиболее уязвимы, и во многих регионах растет число новых пациентов", - сказала Ивонн Дойл, медицинский директор государственного агентства Public Health England.

Она сказала, что "основы" мытья рук, ношения масок, социального дистанцирования и соблюдения ограничений, действующих в регионах, остаются важными.

"В этом году мы все принесли огромные жертвы, но мы все должны продолжать играть свою роль в остановке распространения вируса, который все еще быстро размножается", - добавила Дойл.

Рост числа положительных случаев также был частично обусловлен тем, что Северная Ирландия сообщила о 1634 новых случаях, не сообщая ни о каких случаях в воскресенье или пятницу из-за периода рождественских праздников.

Было неясно, было ли увеличение числа случаев заболевания в Англии почти на 11000 частично результатом колебаний показателей тестирования в праздничные выходные, поскольку данные о количестве людей, проходящих тестирование, не публиковались со среды.

Британия значительно увеличила возможности тестирования после первой волны COVID-19 весной, с примерно 100 000 ежедневных тестов в конце мая до 500 000 тестов 23 декабря, когда были опубликованы последние данные о количестве проведенных тестов.

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