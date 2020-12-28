Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Німеччині працівникам будинку для літніх людей ввели дозу вакцини в 5 разів понад норму

Понеділок, 28 грудня 2020, 20:08

Під час кампанії масової вакцинації в Німеччині восьми працівникам будинків престарілих випадково дали дозу вакцини, яка в п'ять разів перевищувала звичайну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Сім жінок і один чоловік у віці від 38 до 54 років працюють в будинку для людей похилого віку в місті Штральзунд на північному сході Німеччини.

Повідомляється, що у чотирьох з них зараз легкі симптоми грипу, і вони були госпіталізовані для нагляду. Поки ні у кого з восьми осіб немає серйозних побічних ефектів.

Інститут Роберта Коха (RKI) повідомляє, що з моменту початку масової вакцинації в Німеччині в неділю понад 18 000 осіб були вакциновані вакциною Pfizer/BioNTech проти Covid-19.

Пріоритетними групами є особи у віці 80 років і старше і ті, хто доглядає за ними в будинках для людей похилого віку та лікарнях.

BioNTech заявила, що на ранніх етапах випробувань вакцини деякі добровольці отримували до 100 мікрограмів (мкг) препарату, тоді як 30 мкг - це нормальна доза. За словами компанії, від великих доз добровольці не захворіли.

Нагадаємо, 27 грудня у країнах Європейського Союзу розпочалася кампанія із масової вакцинації населення від коронавірусу.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

КС відреагував на прохання ОГП відсторонити Тупицького

4 партії потрапили б в нову Раду, ще у 2 – непогані шанси

Татарову не змогли обрати запобіжний захід, не прийшли прокурори

доповненоГолова КС не з'явився для вручення підозри, Офіс генпрокурора робить наступний хід

Коронавірус на спаді. Степанов пояснив, чому січневий локдаун не скасують

Коронавірус в Україні: за добу виявили 4 385 заражень

Усі новини...
Останні новини
20:58
Протистояння циклону й антициклону: синоптики попереджають про потужний вітер
20:30
У Києві створять холодильник для зберігання COVID-вакцин
20:08
У Німеччині працівникам будинку для літніх людей ввели дозу вакцини в 5 разів понад норму
19:53
Уряд підвищив тариф на електроенергію для населення
19:41
Електронна "прописка": Кабмін погодився на експериментальний проєкт
19:30
Уряд дав старт створенню нового МінАПК
19:23
У Британії вперше понад 41 тисяча нових випадків коронавірусу за добу
19:04
Гривня утримує позиції на закритті міжбанку
18:55
КС відреагував на прохання ОГП відсторонити Тупицького
18:44
Окупанти 13 разів порушили "тишу": один поранений у ЗСУ
Усі новини...