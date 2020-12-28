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У Німеччині працівникам будинку для літніх людей ввели дозу вакцини в 5 разів понад норму

Понеділок, 28 грудня 2020, 19:08

Під час кампанії масової вакцинації в Німеччині восьми працівникам будинків престарілих випадково дали дозу вакцини, яка в п'ять разів перевищувала звичайну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Сім жінок і один чоловік у віці від 38 до 54 років працюють в будинку для людей похилого віку в місті Штральзунд на північному сході Німеччини.

Повідомляється, що у чотирьох з них зараз легкі симптоми грипу, і вони були госпіталізовані для нагляду. Поки ні у кого з восьми осіб немає серйозних побічних ефектів.

Інститут Роберта Коха (RKI) повідомляє, що з моменту початку масової вакцинації в Німеччині в неділю понад 18 000 осіб були вакциновані вакциною Pfizer/BioNTech проти Covid-19.

Пріоритетними групами є особи у віці 80 років і старше і ті, хто доглядає за ними в будинках для людей похилого віку та лікарнях.

BioNTech заявила, що на ранніх етапах випробувань вакцини деякі добровольці отримували до 100 мікрограмів (мкг) препарату, тоді як 30 мкг - це нормальна доза. За словами компанії, від великих доз добровольці не захворіли.

Нагадаємо, 27 грудня у країнах Європейського Союзу розпочалася кампанія із масової вакцинації населення від коронавірусу.

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