В Германии работникам дома престарелых ввели дозу вакцины в 5 раз выше нормы

В ходе кампании массовой вакцинации в Германии восьми работникам домов престарелых случайно дали дозу вакцины, в пять раз превышающую обычную.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Семь женщин и один мужчина в возрасте от 38 до 54 лет работают в доме для престарелых в городе Штральзунд на северо-востоке Германии.

Сообщается, что у четверых из них сейчас легкие симптомы гриппа, и они были госпитализированы для наблюдения. Но пока ни у кого из восьми человек нет серьезных побочных эффектов.

Институт Роберта Коха (RKI) сообщает, что с момента начала массовой вакцинации в Германии в воскресенье более 18 000 человек были вакцинированы вакциной Pfizer-BioNTech против Covid-19.

Приоритетными группами являются лица в возрасте 80 лет и старше и те, кто ухаживает за ними в домах престарелых и больницах.

BioNTech заявила, что на ранних этапах испытаний вакцины некоторые добровольцы получали до 100 микрограммов (мкг) препарата, тогда как 30 мкг - это нормальная доза. По словам компании, от больших доз добровольцы не заболели.