Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Германии работникам дома престарелых ввели дозу вакцины в 5 раз выше нормы

Понедельник, 28 декабря 2020, 20:08

В ходе кампании массовой вакцинации в Германии восьми работникам домов престарелых случайно дали дозу вакцины, в пять раз превышающую обычную.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Семь женщин и один мужчина в возрасте от 38 до 54 лет работают в доме для престарелых в городе Штральзунд на северо-востоке Германии.

Сообщается, что у четверых из них сейчас легкие симптомы гриппа, и они были госпитализированы для наблюдения. Но пока ни у кого из восьми человек нет серьезных побочных эффектов.

Институт Роберта Коха (RKI) сообщает, что с момента начала массовой вакцинации в Германии в воскресенье более 18 000 человек были вакцинированы вакциной Pfizer-BioNTech против Covid-19.

Приоритетными группами являются лица в возрасте 80 лет и старше и те, кто ухаживает за ними в домах престарелых и больницах.

BioNTech заявила, что на ранних этапах испытаний вакцины некоторые добровольцы получали до 100 микрограммов (мкг) препарата, тогда как 30 мкг - это нормальная доза. По словам компании, от больших доз добровольцы не заболели.



powered by lun.ua
Главное сегодня

КС отреагировал на просьбу ОГП отстранить Тупицкого

4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы

Татарову не смогли избрать меру пресечения, не пришли прокуроры

дополненоГлава КС не явился для вручения подозрения. Офис генпрокурора делает следующий ход

Коронавирус на спаде. Степанов объяснил, почему январский локдаун не отменят

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 4385 заражений

Все новости...
Последние новости
20:08
В Германии работникам дома престарелых ввели дозу вакцины в 5 раз выше нормы
19:53
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения
19:41
Электронная "прописка": Кабмин согласился на экспериментальный проект
19:30
Правительство дало старт созданию нового МинАПК
19:23
В Британии впервые более 41 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
19:04
Гривня удерживает позиции на закрытии межбанка
18:55
КС отреагировал на просьбу ОГП отстранить Тупицкого
18:44
Оккупанты 13 раз нарушили "тишину": один раненый в ВСУ
18:35
Премьер поручил Витренко провести аудит формирования тарифов на газ
18:32
Глава дипломатии ЕС обвинил Россию в дезинформации о COVID-19 для продажи своей вакцины
Все новости...