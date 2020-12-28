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Протистояння циклону й антициклону: синоптики попереджають про потужний вітер

Понеділок, 28 грудня 2020, 20:58

Синоптики попереджають про міцний вітер 29 грудня, оскільки Україна перебуватиме в зоні протистояння двох синоптичних "гігантів" - циклону Hermine з центром над Данією та антициклону ZVEN, що розташовується над Поволжям.

Джерело: Український гідрометцентр, ДСНС

Деталі: Рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. В низці областей буде ожеледиця на дорогах.

Очікується вітер до 15-20 метрів за секунду, у Карпатах – 25-30 (І рівень небезпечності, жовтий).

Синоптики обіцяють у північних, місцями в центральних областях і в Карпатському регіоні невеликий дощ та мокрий сніг.

Українська правда
Теми: погодаДСНС


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