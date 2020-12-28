Противостояние циклона и антициклона: синоптики предупреждают о сильном ветре

Синоптики предупреждают о крепком ветре 29 декабря, поскольку Украина будет находиться в зоне противостояния двух синоптических "гигантов" - циклона Hermine с центром над Данией и антициклона ZVEN, что располагается над Поволжьем.

Источник: Украинский гідрометцентр, ГСЧС

Детали: Спасатели предупреждают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. В ряде областей будет гололедица на дорогах.

Ожидается ветер до 15-20 метров в секунду, в Карпатах - 25-30 (И уровень опасности, желтый).

Синоптики обещают в северных, местами в центральных областях и в Карпатском регионе небольшой дождь и мокрый снег.