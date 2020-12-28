"Зарплата за декілька місяців": ексглава ДФС про премію в 1000% окладу

Колишній т.в.о. керівника Державної фіскальної служби Денис Гутенко пояснив, чому йому призначили премію в 1000%, через яку йому загрожує арешт.

Джерело: Гутенко в Facebook

Пряма мова Гутенка: "Що стосується саме однієї з премій. У цей період відбувався поділ ДФС на ДПС, Митницю і Податкову міліцію. Гроші з ДФС на ДПС було перекинуто раніше, ніж за фактом переходили люди в нову структуру. Тому у ДФС періодично не було грошей на виплату зарплати. В якісь місяці надбавка була, в якісь ні. Це залежало від фінансування Мінфіном. Тому в той місяць прийшло фінансування, і була виплачена зарплата персоналу за декілька місяців шляхом підвищення надбавки в одному місяці.

Виплата надбавок на держслужбі, принаймні в центральних органах, може йти в сотнях відсотків до окладу. А у мене до того ж ці сотні застосовувалися до окладу за моєю основною посадою - директора департаменту. Звідси й така цифра.

З приводу узгодження з Мінфіном. Це саме те, за що мені шиють ч. 3 ст. 365, яка передбачає від семи до десяти років. Вся річ у тім, що я був виконувач обов'язків. І це проблема, якщо не для всіх, то для багатьох держслужбовців з таким статусом. Я тут нічого нового не придумав. Так всім виплачується. І раніше виплачувалося. Виплачують таким чином всім, а проблеми тільки у мене.

Не буду перевантажувати деталями, тому напишу коротко. Прийшовши на роботу в ДФС, одразу (до виплат) запитали Мінфіну щодо погодження надбавки. Мінфін в особі міністра відповів, що їх погодження не потрібно. І написав, як потрібно робити. ДФС так і робив. Листи додаються ".

Деталі: Він також розповів, що слідчий ДБР підготував, а прокурор погодив клопотання про взяття Гутенка під варту.

ПРИШЛА ВЕСНА! САЖАЕМ! Завтра у меня суд. Следователь ДБР подготовил, а прокурор согласовал клопотання про взяття мене... Опубліковано Denis Gutenko Понеділок, 28 грудня 2020 р.

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