"Зарплата за несколько месяцев": экс-глава ДФС о премии в 1000% оклада

Бывший вр.и.о. руководителя Государственной фискальной службы Денис Гутенко объяснил, почему ему назначили премию в 1000%, из-за которой ему грозит арест.

Источник: Гутенко в Facebook

Прямая речь Гутенко: "Что касается именно одной из премий. В этот период происходило разделение ДФС на ДПС, Таможню и Налоговую милицию. Деньги с ДФС на ДПС были переброшены раньше, чем по факту переходили люди в новую структуру. Поэтому у ДФС периодически не было денег на выплату зарплаты. В какие-то месяцы надбавка была, в какие-то нет. Это зависело от финансирования Минфином. Поэтому в тот месяц пришло финансирование, и была выплачена зарплата персоналу за несколько месяцев путем повышения надбавки в одном месяце.

Выплата надбавок на госслужбе, по крайней мере в центральных органах, может идти в сотнях процентов к окладу. А у меня к тому же эти сотни применялись к окладу по моей основной должности – директора департамента. Отсюда и такая цифра.

По поводу согласования с Минфином. Это именно то, за что мне шьют ч.3 ст.365, которая предполагает от семи до десяти лет. Все дело в том, что я был исполняющий обязанности. И это проблема, если не для всех, то для многих госслужащих с таким статусом. Я тут ничего нового не придумал. Так всем выплачивается. И раньше выплачивалось. Выплачивают таким способом всем, а проблемы только у меня.

Не буду перегружать деталями, поэтому напишу коротко. Придя на работу в ДФС, сразу (до выплат) спросили у вышестоящей организации, Минфина, насчет согласования надбавки. Минфин в лице министра ответил, что их согласование не нужно. И написал, как нужно делать. ДФС так и делал. Письма прилагаются".

Детали: Он также рассказал, что следователь ДБР подготовил, а прокурор согласовал ходатайство о взятии Гутенко под стражу.

ПРИШЛА ВЕСНА! САЖАЕМ! Завтра у меня суд. Следователь ДБР подготовил, а прокурор согласовал клопотання про взяття мене... Опубліковано Denis Gutenko Понеділок, 28 грудня 2020 р.

Напомним: