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Байден звинуватив команду адміністрації Трампа у блокуванні передачі справ

Вівторок, 29 грудня 2020, 01:52

Новообраний президент США Джо Байден звинувачує політичне керівництво міністерства оборони США та одне із управлінь Білого дому у перешкоджанні передачі справ його адміністрації. 

Джерело: пресконференція Байдена, цитує "Укрінформ" 

Пряма мова: "Ми стикнулися з перешкодами, які створює політичне керівництво міністерства оборони та управління (Білого дому – УП) з питань менеджменту й бюджету. Зараз ми просто не отримуємо всієї необхідної інформації щодо ключових питань національної безпеки від адміністрації, яка йде".

Деталі: На думку переможця президентських виборів, дії адміністрації Дональда Трампа – прояв безвідповідальності. 

Байден наголосив, що його кабінет потребує "чіткого уявлення" про поточний стан справ, зокрема про дії військових США у світі та операції щодо стримування ворожих проявів. 

"Нам потрібна повна інформація про планування бюджету, що проводиться в міністерстві оборони та інших відомствах", – заявив опонент Трампа. Він також вважає, що не можна допустити, щоб противник скористався будь-якою паузою у період зміни адміністрацій. 

Передісторія: 

  • 14 грудня члени Колегії виборників від усіх штатів країни затвердили перемогу Джо Байдена на виборах. Усі голоси були віддані так, як і планувалося, 306 за Байдена із необхідних для перемоги 270, та 232 за Дональда Трампа.
  • Наступним етапом в офіційній процедурі є підрахунок голосів у Конгресі, що відбудеться 6 січня. Після цього 20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента. 
  • Пріоритетами у роботі своєї адміністрації на найближчий час Джо Байден назвав боротьбу з коронавірусом, розподіл вакцин та відбудову економіки після кризи, зумовленої пандемією.

Українська правда

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Теми: БайденТрамп
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