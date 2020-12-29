Байден звинуватив команду адміністрації Трампа у блокуванні передачі справ

Новообраний президент США Джо Байден звинувачує політичне керівництво міністерства оборони США та одне із управлінь Білого дому у перешкоджанні передачі справ його адміністрації.

Джерело: пресконференція Байдена, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми стикнулися з перешкодами, які створює політичне керівництво міністерства оборони та управління (Білого дому – УП) з питань менеджменту й бюджету. Зараз ми просто не отримуємо всієї необхідної інформації щодо ключових питань національної безпеки від адміністрації, яка йде".

Деталі: На думку переможця президентських виборів, дії адміністрації Дональда Трампа – прояв безвідповідальності.

Байден наголосив, що його кабінет потребує "чіткого уявлення" про поточний стан справ, зокрема про дії військових США у світі та операції щодо стримування ворожих проявів.

"Нам потрібна повна інформація про планування бюджету, що проводиться в міністерстві оборони та інших відомствах", – заявив опонент Трампа. Він також вважає, що не можна допустити, щоб противник скористався будь-якою паузою у період зміни адміністрацій.

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