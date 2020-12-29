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Байден обвинил команду администрации Трампа в блокировании передачи дел

Вторник, 29 декабря 2020, 02:52

Новоизбранный президент США Джо Байден обвиняет политическое руководство министерства обороны США и одно из управлений Белого дома в препятствовании передачи дел его администрации.

Источник: прес-конференция Байдена, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управления (Белого дома - УП) по вопросам менеджмента и бюджета. Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от администрации, которая идет".

Детали: По мнению победителя президентских выборов, такие действия администрации Дональда Трампа – проявление безответственности.

Байден подчеркнул, что его кабинет нуждается в "четком представлении" о текущем состоянии дел, в частности о действиях военных США в мире и операциям по сдерживанию вражеских проявлений.

"Нам нужна полная информация о планировании бюджета, что проводится в министерстве обороны и других ведомствах", – заявил оппонент Трампа. Он также считает, что нельзя допустить, чтобы противник воспользовался любой паузой в период смены администраций.

Предыстория: 

  • 14 декабря члены Коллегии выборщиков от всех штатов страны утвердили победу Джо Байдена на выборах. Все голоса были отданы так, как и планировалось, 306 за Байдена из необходимых для победы 270, и 232 за Дональда Трампа.
  • Следующим этапом в официальной процедуре является подсчет голосов в Конгрессе, который состоится 6 января. После этого 20 января состоится инаугурация избранного президента.
  • Приоритетами в работе администрации на ближайшее время Джо Байден назвал борьбу с коронавирусом, распределение вакцин и восстановление экономики после кризиса, обусловленного пандемией.

Украинская правда
Темы: БайденТрамп


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