Байден обвинил команду администрации Трампа в блокировании передачи дел
Новоизбранный президент США Джо Байден обвиняет политическое руководство министерства обороны США и одно из управлений Белого дома в препятствовании передачи дел его администрации.
Источник: прес-конференция Байдена, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управления (Белого дома - УП) по вопросам менеджмента и бюджета. Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от администрации, которая идет".
Детали: По мнению победителя президентских выборов, такие действия администрации Дональда Трампа – проявление безответственности.
Байден подчеркнул, что его кабинет нуждается в "четком представлении" о текущем состоянии дел, в частности о действиях военных США в мире и операциям по сдерживанию вражеских проявлений.
"Нам нужна полная информация о планировании бюджета, что проводится в министерстве обороны и других ведомствах", – заявил оппонент Трампа. Он также считает, что нельзя допустить, чтобы противник воспользовался любой паузой в период смены администраций.
Предыстория:
- 14 декабря члены Коллегии выборщиков от всех штатов страны утвердили победу Джо Байдена на выборах. Все голоса были отданы так, как и планировалось, – 306 за Байдена из необходимых для победы 270, и 232 – за Дональда Трампа.
- Следующим этапом в официальной процедуре является подсчет голосов в Конгрессе, который состоится 6 января. После этого 20 января состоится инаугурация избранного президента.
- Приоритетами в работе администрации на ближайшее время Джо Байден назвал борьбу с коронавирусом, распределение вакцин и восстановление экономики после кризиса, обусловленного пандемией.