Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден обвинил команду администрации Трампа в блокировании передачи дел

Вторник, 29 декабря 2020, 01:52

Новоизбранный президент США Джо Байден обвиняет политическое руководство министерства обороны США и одно из управлений Белого дома в препятствовании передачи дел его администрации.

Источник: прес-конференция Байдена, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы столкнулись с препятствиями, которые создает политическое руководство министерства обороны и управления (Белого дома - УП) по вопросам менеджмента и бюджета. Сейчас мы просто не получаем всей необходимой информации по ключевым вопросам национальной безопасности от администрации, которая идет".

Детали: По мнению победителя президентских выборов, такие действия администрации Дональда Трампа – проявление безответственности.

Байден подчеркнул, что его кабинет нуждается в "четком представлении" о текущем состоянии дел, в частности о действиях военных США в мире и операциям по сдерживанию вражеских проявлений.

"Нам нужна полная информация о планировании бюджета, что проводится в министерстве обороны и других ведомствах", – заявил оппонент Трампа. Он также считает, что нельзя допустить, чтобы противник воспользовался любой паузой в период смены администраций.

Предыстория: 

  • 14 декабря члены Коллегии выборщиков от всех штатов страны утвердили победу Джо Байдена на выборах. Все голоса были отданы так, как и планировалось, 306 за Байдена из необходимых для победы 270, и 232 за Дональда Трампа.
  • Следующим этапом в официальной процедуре является подсчет голосов в Конгрессе, который состоится 6 января. После этого 20 января состоится инаугурация избранного президента.
  • Приоритетами в работе администрации на ближайшее время Джо Байден назвал борьбу с коронавирусом, распределение вакцин и восстановление экономики после кризиса, обусловленного пандемией.

Украинская правда
Темы: БайденТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Байден
Кулеба не думает, что приглашение Украины в НАТО отложили для торга с Россией
Байден дал Пригожину совет
Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным
Последние новости
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
Все новости...
Реклама: