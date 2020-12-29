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У Конгресі підтримали виплату $2 тисяч американцям через COVID-19

Вівторок, 29 грудня 2020, 05:25

Палата представників Конгресу США підтримала збільшення виплат американцям з 600 доларів до 2 тисяч на період пандемії коронавірусу для стимулювання національної економіки.

Джерело: CNN

Деталі: Відповідне рішення підтримали 275 членів нижньої палати Конгресу, більшість із яких – представники Демократичної партії. 

Із ініціативою збільшення виплат раніше виступив президент Дональд Трамп. Водночас, його ж однопартійці це рішення не підтримали, вважаючи, що це негативно вплине на бюджет країни. 

Для затвердження цієї норми її має ухвалити Сенат Конгресу. Коли саме від збереться і чи збереться взагалі досі невідомо.

Українська правда
Теми: США
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