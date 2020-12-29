Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Конгрессе поддержали выплату $2 тысяч американцам из-за COVID-19

Вторник, 29 декабря 2020, 06:25

Палата представителей Конгресса США поддержала увеличение выплат американцам с 600 долларов до 2 тысяч в период пандемии коронавируса для стимулирования национальной экономики.

Источник: CNN

Детали: Соответствующее решение поддержали 275 членов нижней палаты Конгресса, большинство из которых – представители Демократической партии.

С инициативой увеличения выплат ранее выступил президент Дональд Трамп. В то же время, его же однопартийцы это решение не поддержали, считая, что это негативно повлияет на бюджет страны.

Для утверждения этой нормы ее должен принять Сенат Конгресса. Когда именно от соберется и соберется ли вообще пока неизвестно.

Украинская правда
Темы: США


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Зарплата за несколько месяцев": экс-глава ДФС о премии в 1000% оклада

Новости 28 декабря: январский локдаун не отменят, глава КС не явился для вручения подозрения

"Голос" избрал нового главу фракции

КС отреагировал на просьбу ОГП отстранить Тупицкого

4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы

Татарову не смогли избрать меру пресечения, не пришли прокуроры

Все новости...
США
Палата представителей одобрила оборонный бюджет, преодолев вето Трампа
Трамп наконец подписал проект бюджета на 2021 год
Главный инфекционист США считает, что худший этап пандемии еще впереди
Последние новости
06:25
В Конгрессе поддержали выплату $2 тысяч американцам из-за COVID-19
05:21
Пандемия: Великобритания обнаружила рекордное количество больных за сутки
04:27
Палата представителей одобрила оборонный бюджет, преодолев вето Трампа
03:43
Украинку Билодид признали лучшей дзюдоисткой за последние два года
02:52
Байден обвинил команду администрации Трампа в блокировании передачи дел
02:01
МИД: Иран так и не предоставил Украине отчет о сбитом самолете МАУ
01:10
Повышение тарифов не повлияет на получателей субсидий – Минсоцполитики
00:24
Мужчина хотел вывезти из ОРДЛО 150 тысяч долларов
23:41
"Зарплата за несколько месяцев": экс-глава ДФС о премии в 1000% оклада
22:46
Навальному угрожают тюрьмой и срочно вызывают в Москву – адвокат
Все новости...