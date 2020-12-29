Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За добу від коронавірусу одужали більше 16 тисяч українців, захворіли 6 988

Вівторок, 29 грудня 2020, 08:22

За минулу добу в Україні зафіксовано 6 988 нових випадків захворювання на коронавірус, одужали - 16 106 осіб, померли 232 людини.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Пряма мова: "6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників".

 

Деталі: За минулу добу госпіталізовано – 1 298 осіб, летальних випадків – 232, одужало – 16 106 осіб.

За добу провели тестувань – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).

Усього за час пандемії захворіло – 1 037 362 особи, одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081;

Проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу від коронавірусу одужали більше 16 тисяч українців, захворіли 6 988

"Зарплата за декілька місяців": ексглава ДФС про премію в 1000% окладу

Новини 28 грудня: січневий локдаун не скасують, голова КС не з’явився для вручення підозри

"Голос" обрав нового голову фракції

КС відреагував на прохання ОГП відсторонити Тупицького

4 партії потрапили б в нову Раду, ще у 2 – непогані шанси

Усі новини...
коронавірус
Моя дитина захворіла на коронавірус. Чи варто мені хвилюватися?
Пандемія: Велика Британія виявила рекордну кількість хворих за добу
У Києві створять холодильник для зберігання COVID-вакцин
Останні новини
09:20
В "Слузі народу" назвали "історичні" досягнення Ради в 2020 році
09:03
Додон заявив, що готовий вакцинуватись тільки російською вакциною
08:54
Киянин гуляв Львовом у шапці-вушанці з червоною зіркою: загрожує тюрма
08:22
За добу від коронавірусу одужали більше 16 тисяч українців, захворіли 6 988
08:14
У Києві очікується туман і сильний вітер
08:00
Головні новини понеділка і ночі: січневий локдаун, підозра для Тупицького
07:40
Російські найманці 13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ – ООС
06:25
У Конгресі підтримали виплату $2 тисяч американцям через COVID-19
05:21
Пандемія: Велика Британія виявила рекордну кількість хворих за добу
04:27
Палата представників схвалила оборонний бюджет, подолавши вето Трампа
Усі новини...