Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу від коронавірусу одужали більше 16 тисяч українців, захворіли 6 988

Вівторок, 29 грудня 2020, 07:22
За добу від коронавірусу одужали більше 16 тисяч українців, захворіли 6 988

За минулу добу в Україні зафіксовано 6 988 нових випадків захворювання на коронавірус, одужали - 16 106 осіб, померли 232 людини.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Пряма мова: "6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників".

 

Деталі: За минулу добу госпіталізовано – 1 298 осіб, летальних випадків – 232, одужало – 16 106 осіб.

За добу провели тестувань – 43 585 (зокрема методом ПЛР – 25 965, методом ІФА – 17 620).

Усього за час пандемії захворіло – 1 037 362 особи, одужало – 681 835 осіб, летальних випадків – 18 081;

Проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.

Українська правда
Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
Усі новини...
Реклама: