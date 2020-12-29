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За сутки от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч украинцев, заболели 6988

Вторник, 29 декабря 2020, 07:22
За сутки от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч украинцев, заболели 6988

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6988 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели - 16106 человек, умерли 232 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "6988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 декабря 2020 года. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников".

 

Детали: За минувшие сутки госпитализированы - 1298 человек, летальных случаев - 232, выздоровели - 16106 человек.

За сутки провели 43 585 тестирований (в том числе методом ПЦР - 25965, методом ИФА - 17620).

Всего за время пандемии заболело – 1 037 362 лица, выздоровели - 681 835 человек, летальных случаев - 18 081.

Проведено ПЦР-тестов – 5 511 179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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