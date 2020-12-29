Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За сутки от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч украинцев, заболели 6988

Вторник, 29 декабря 2020, 08:22

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6988 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели - 16106 человек, умерли 232 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "6988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 декабря 2020 года. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников".

 

Детали: За минувшие сутки госпитализированы - 1298 человек, летальных случаев - 232, выздоровели - 16106 человек.

За сутки провели 43 585 тестирований (в том числе методом ПЦР - 25965, методом ИФА - 17620).

Всего за время пандемии заболело – 1 037 362 лица, выздоровели - 681 835 человек, летальных случаев - 18 081.

Проведено ПЦР-тестов – 5 511 179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

За сутки от коронавируса в Украине выздоровели больше 16 тысяч человек, заболели 6988

"Зарплата за несколько месяцев": экс-глава ДФС о премии в 1000% оклада

Новости 28 декабря: январский локдаун не отменят, глава КС не явился для вручения подозрения

"Голос" избрал нового главу фракции

КС отреагировал на просьбу ОГП отстранить Тупицкого

4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы

Все новости...
коронавирус
Мой ребенок заболел на коронавирус. Нужно ли мне волноваться?
Пандемия: Великобритания обнаружила рекордное количество больных за сутки
В Киеве создадут холодильник для хранения COVID-вакцин
Последние новости
08:22
За сутки от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч украинцев, заболели 6988
08:14
В Киеве ожидается туман и сильный ветер
08:00
Главные новости понедельника и ночи: январский локдаун, подозрение для Тупицкого
07:40
Российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям ЗСУ – ООС
06:25
В Конгрессе поддержали выплату $2 тысяч американцам из-за COVID-19
05:21
Пандемия: Великобритания обнаружила рекордное количество больных за сутки
04:27
Палата представителей одобрила оборонный бюджет, преодолев вето Трампа
03:43
Украинку Билодид признали лучшей дзюдоисткой за последние два года
02:52
Байден обвинил команду администрации Трампа в блокировании передачи дел
02:01
МИД: Иран так и не предоставил Украине отчет о сбитом самолете МАУ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!