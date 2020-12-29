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В "Слузі народу" назвали "історичні" досягнення Ради в 2020 році

Вівторок, 29 грудня 2020, 08:20
В Слузі народу назвали історичні досягнення Ради в 2020 році

В "Слузі народу" вважають історичними досягненнями Верховної Ради в 2020 році відкриття ринку землі, легалізацію грального бізнесу, прийняття законів про деривативи та про внутрішній водний транспорт, а також завершення першого етапу реформи децентралізації.

Джерело: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо проаналізувати наші власні сподівання і реалізацію, то виконали ми нашу програму приблизно на 70%. Досягнення, які можна вважати історичними, - це в першу чергу, відкриття ринку землі, чого протягом 30 років не могла зробити жодна політична сила, це також прийняття закону про внутрішній водний транспорт, оскільки у нас це питання не було врегульоване, то річка в Україні була завантажена лише на 5% тоді, як в сусідніх країнах - це 30-35%, а взагалі у всьому світі судноплавні річки - це великий транспортний вузол, через який проходить величезна кількість вантажів, що зберігає в тому числі і дороги, оскільки це найдешевший вид транспорту".

Деталі: Серед важливих рішень парламенту в році, що минає, за словами Арахамії, - і прийняття закону про деривативи. Політик підкреслив, що "десять років не могли в Україні прийняти цей закон, який мало зрозумілий простому громадянину, але наслідки його прийняття ми побачимо вже в 2021 році".

Арахамія зупинився і на провалах у роботі Верховної Ради в 2020 році. При цьому глава фракції вважає, що в січні 2021-го парламент приступить до реалізації намічених планів.

Пряма мова: "Не встигли з реформою СБУ, не встигли створити Бюро економічної безпеки замість фіскальної служби, не встигли прийняти в другому читанні закон про референдум, не встигли провести амністію капіталів. З великих реформ це, мабуть, все: в програмі вони вже практично на виході, там 95% готовності, але через коронавірус довелося відкласти...

Думаю, що за перший квартал ми спробуємо це наздогнати. І сподіваюся, що програму на наступний рік навіть перевиконаємо, щоб наздогнати хвіст 2020 го".

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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