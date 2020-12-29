Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В "Слузі народу" назвали "історичні" досягнення Ради в 2020 році

Вівторок, 29 грудня 2020, 09:20

В "Слузі народу" вважають історичними досягненнями Верховної Ради в 2020 році відкриття ринку землі, легалізацію грального бізнесу, прийняття законів про деривативи та про внутрішній водний транспорт, а також завершення першого етапу реформи децентралізації.

Джерело: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо проаналізувати наші власні сподівання і реалізацію, то виконали ми нашу програму приблизно на 70%. Досягнення, які можна вважати історичними, - це в першу чергу, відкриття ринку землі, чого протягом 30 років не могла зробити жодна політична сила, це також прийняття закону про внутрішній водний транспорт, оскільки у нас це питання не було врегульоване, то річка в Україні була завантажена лише на 5% тоді, як в сусідніх країнах - це 30-35%, а взагалі у всьому світі судноплавні річки - це великий транспортний вузол, через який проходить величезна кількість вантажів, що зберігає в тому числі і дороги, оскільки це найдешевший вид транспорту".

Деталі: Серед важливих рішень парламенту в році, що минає, за словами Арахамії, - і прийняття закону про деривативи. Політик підкреслив, що "десять років не могли в Україні прийняти цей закон, який мало зрозумілий простому громадянину, але наслідки його прийняття ми побачимо вже в 2021 році".

Арахамія зупинився і на провалах у роботі Верховної Ради в 2020 році. При цьому глава фракції вважає, що в січні 2021-го парламент приступить до реалізації намічених планів.

Пряма мова: "Не встигли з реформою СБУ, не встигли створити Бюро економічної безпеки замість фіскальної служби, не встигли прийняти в другому читанні закон про референдум, не встигли провести амністію капіталів. З великих реформ це, мабуть, все: в програмі вони вже практично на виході, там 95% готовності, але через коронавірус довелося відкласти...

Думаю, що за перший квартал ми спробуємо це наздогнати. І сподіваюся, що програму на наступний рік навіть перевиконаємо, щоб наздогнати хвіст 2020 го".

Теми: Верховна РадаСлуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу від коронавірусу одужали більше 16 тисяч українців, захворіли 6 988

"Зарплата за декілька місяців": ексглава ДФС про премію в 1000% окладу

Новини 28 грудня: січневий локдаун не скасують, голова КС не з’явився для вручення підозри

"Голос" обрав нового голову фракції

КС відреагував на прохання ОГП відсторонити Тупицького

4 партії потрапили б в нову Раду, ще у 2 – непогані шанси

Усі новини...
Верховна Рада
"Голос" обрав нового голову фракції
4 партії потрапили б в нову Раду, ще у 2 – непогані шанси
Дмитро Разумков: Конфлікт по лінії Зеленський – Разумков? Не розумію, про що ви говорите
Останні новини
10:53
Курс валют: гривня трохи послабилась
10:42
Київ лідирує за поширенням коронавірусу: майже тисяча хворих за добу
10:38
Надання медичної допомоги при реабілітації тепер врегульовано законом – Степанов
10:31
Білорусь починає масову вакцинацію від коронавірусу російським "Спутніком V"
10:21
фотоСиловики запобігли замовному вбивству двох людей на Київщині
09:58
В Італії аналог "британського штаму" коронавірусу виявили ще в серпні - ЗМІ
09:47
Омбудсмен зробила заяву до річниці обміну: в катівнях окупанта 251 українець
09:20
В "Слузі народу" назвали "історичні" досягнення Ради в 2020 році
09:03
Додон заявив, що готовий вакцинуватись тільки російською вакциною
08:54
Киянин гуляв Львовом у шапці-вушанці з червоною зіркою
Усі новини...