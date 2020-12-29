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В "Слуге народа" назвали "исторические" достижения Рады в 2020 году

Вторник, 29 декабря 2020, 09:20

В "Слуге народа" считают историческими достижениями Верховной Рады в 2020 году открытие рынка земли, легализацию игорного бизнеса, принятие законов о деривативах и о внутреннем водном транспорте, а также завершение первого этапа реформы децентрализации.

Источник: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%. Достижения, которые можно считать историческими, – это в первую очередь, открытие рынка земли, чего на протяжение 30 лет не могла сделать ни одна политическая сила, это также принятие закона о внутреннем водном транспорте, поскольку у нас этот вопрос не был урегулирован, то река в Украине была загружена всего лишь на 5% тогда, как в соседних странах – это 30-35%, а вообще во всем мире судоходные реки – это дольно крупный транспортный узел, через который проходит огромное количество грузов, что сохраняет в том числе и дороги, так как это самый дешевый вид транспорта".

Детали: Среди важных решений парламента в уходящем году, со слов Арахамии, – и принятие закона о деривативах. Политик подчеркнул, что "десять лет не могли в Украине принять этот закон, который мало понятен простому гражданину, но следствия его принятия мы увидим уже в 2021 году".

Арахамия остановился и на "провалах" в работе Верховной Рады в 2020 году. При этом глава фракции полагает, что в январе 2021-го парламент приступит к реализации намеченных планов.

Прямая речь: "Не успели с реформой СБУ, не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во втором чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов. Из крупных реформ это, пожалуй, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить...

Думаю, что за первый квартал мы попытаемся это догнать. И надеюсь, что программу на следующий год даже перевыполним, чтобы догнать хвост 2020-го".

Темы: Верховная РадаСлуга народа


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