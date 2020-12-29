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В Італії аналог "британського штаму" коронавірусу виявили ще в серпні - ЗМІ

Вівторок, 29 грудня 2020, 08:58

Варіант коронавірусу Sars-CoV-2, дуже схожий на той, що поширюється у Великій Британії, циркулює в Італії з початку серпня.

Про це пише італійська газета La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".

"Італійський варіант" був виявлений у Брешії та передує штаму, який з'явився в кінці вересня в Сполученому Королівстві, а потім поширився в Європі, розповів глава Італійської спілки вірусології Арнальдо Карузо.

Медики виявили цей варіант вірусу випадково, спостерігаючи за пацієнтом, який перехворів коронавірусом у квітні. У серпні декілька тестів знову показали позитивний результат.

"На наше здивування, ми знайшли новий варіант коронавірусу, схожий на англійський штам, але не ідентичний йому", - сказав Карузо.

При цьому Карузо відзначає - точно не відомо, чи з'явився англійський варіант коронавірусу в кінці вересня, як і італійський на початку серпня. Група італійських епідеміологів провела часовий аналіз, який показав, що новий італійський варіант коронавірусу міг з'явитися приблизно на початку липня.

В грудні Британія визнала поширення в країні нового штаму COVID-19, який здатний розповсюджуватися набагато легше. У зв’язку з цим уряд запровадив нові обмеження в Англії, а кілька країн закрили авіасполучення зі Сполученим Королівством. 

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Теми: коронавірусІталія
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