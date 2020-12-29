Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Італії аналог "британського штаму" коронавірусу виявили ще в серпні - ЗМІ

Вівторок, 29 грудня 2020, 09:58

Варіант коронавірусу Sars-CoV-2, дуже схожий на той, що поширюється у Великій Британії, циркулює в Італії з початку серпня.

Про це пише італійська газета La Repubblica, повідомляє "Європейська правда".

"Італійський варіант" був виявлений у Брешії та передує штаму, який з'явився в кінці вересня в Сполученому Королівстві, а потім поширився в Європі, розповів глава Італійської спілки вірусології Арнальдо Карузо.

Медики виявили цей варіант вірусу випадково, спостерігаючи за пацієнтом, який перехворів коронавірусом у квітні. У серпні декілька тестів знову показали позитивний результат.

"На наше здивування, ми знайшли новий варіант коронавірусу, схожий на англійський штам, але не ідентичний йому", - сказав Карузо.

При цьому Карузо відзначає - точно не відомо, чи з'явився англійський варіант коронавірусу в кінці вересня, як і італійський на початку серпня. Група італійських епідеміологів провела часовий аналіз, який показав, що новий італійський варіант коронавірусу міг з'явитися приблизно на початку липня.

В грудні Британія визнала поширення в країні нового штаму COVID-19, який здатний розповсюджуватися набагато легше. У зв’язку з цим уряд запровадив нові обмеження в Англії, а кілька країн закрили авіасполучення зі Сполученим Королівством. 

Читайте також: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Теми: коронавірусІталія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу від коронавірусу одужали більше 16 тисяч українців, захворіли 6 988

"Зарплата за декілька місяців": ексглава ДФС про премію в 1000% окладу

Новини 28 грудня: січневий локдаун не скасують, голова КС не з’явився для вручення підозри

"Голос" обрав нового голову фракції

КС відреагував на прохання ОГП відсторонити Тупицького

4 партії потрапили б в нову Раду, ще у 2 – непогані шанси

Усі новини...
коронавірус
Додон заявив, що готовий вакцинуватись тільки російською вакциною
За добу від коронавірусу одужали більше 16 тисяч українців, захворіли 6 988
Моя дитина захворіла на коронавірус. Чи варто мені хвилюватися?
Останні новини
10:53
Курс валют: гривня трохи послабилась
10:42
Київ лідирує за поширенням коронавірусу: майже тисяча хворих за добу
10:38
Надання медичної допомоги при реабілітації тепер врегульовано законом – Степанов
10:31
Білорусь починає масову вакцинацію від коронавірусу російським "Спутніком V"
10:21
фотоСиловики запобігли замовному вбивству двох людей на Київщині
09:58
В Італії аналог "британського штаму" коронавірусу виявили ще в серпні - ЗМІ
09:47
Омбудсмен зробила заяву до річниці обміну: в катівнях окупанта 251 українець
09:20
В "Слузі народу" назвали "історичні" досягнення Ради в 2020 році
09:03
Додон заявив, що готовий вакцинуватись тільки російською вакциною
08:54
Киянин гуляв Львовом у шапці-вушанці з червоною зіркою
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!