Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Италии аналог "британского штамма" коронавируса обнаружили еще в августе - СМИ

Вторник, 29 декабря 2020, 09:58

Вариант коронавируса Sars-CoV-2, очень похожий на тот, что распространяется в Великобритании, циркулирует в Италии с начала августа.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica, сообщает "Европейская правда".

"Итальянский вариант" был обнаружен в Брешии и предшествует штамму, который появился в конце сентября в Соединенном Королевстве, а затем распространился в Европе, рассказал глава Итальянского общества вирусологии Арнальдо Карузо.

Медики обнаружили этот вариант вируса случайно, наблюдая за пациентом, который переболел коронавирусом в апреле. В августе несколько тестов снова показали положительный результат.

"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичен ему", - сказал Карузо.

При этом Карузо отмечает - точно не известно, появился ли английский вариант коронавируса в конце сентября, как и итальянский в начале августа. Группа итальянских эпидемиологов провела временной анализ, который показал, что новый итальянский вариант коронавируса мог появиться примерно в начале июля.

В декабре Великобритания признала распространение в стране нового штамма COVID-19, который способен распространяться гораздо легче. В связи с этим правительство ввело новые ограничения в Англии, а несколько стран закрыли авиасообщение с Соединенным Королевством.

Читайте также: Новая угроза или лишняя паника: как мутировавший COVID из Британии напугал правительства по всему миру

Темы: коронавирусИталия


powered by lun.ua
Главное сегодня

За сутки от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч украинцев, заболели 6988

"Зарплата за несколько месяцев": экс-глава ДФС о премии в 1000% оклада

Новости 28 декабря: январский локдаун не отменят, глава КС не явился для вручения подозрения

"Голос" избрал нового главу фракции

КС отреагировал на просьбу ОГП отстранить Тупицкого

4 партии попали бы в новую Раду, еще у двух - неплохие шансы

Все новости...
коронавирус
Додон заявил, что готов прививаться только российской вакциной
За сутки от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч украинцев, заболели 6988
Мой ребенок заболел на коронавирус. Нужно ли мне волноваться?
Последние новости
10:31
Беларусь начинает массовую вакцинацию от коронавируса российским "Спутником V"
10:21
фотоСиловики предотвратили заказное убийство двух человек на Киевщине
09:58
В Италии аналог "британского штамма" коронавируса обнаружили еще в августе - СМИ
09:47
Омбудсмен сделала заявление к годовщине обмена: в застенках оккупанта 251 украинец
09:20
В "Слуге народа" назвали "исторические" достижения Рады в 2020 году
09:03
Додон заявил, что готов прививаться только российской вакциной
08:54
Киевлянин гулял по Львову в шапке-ушанке с красной звездой
08:22
За сутки от коронавируса выздоровели больше 16 тысяч украинцев, заболели 6988
08:14
В Киеве ожидается туман и сильный ветер
08:00
Главные новости понедельника и ночи: январский локдаун, подозрение для Тупицкого
Все новости...