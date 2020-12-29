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Силовики запобігли замовному вбивству двох людей на Київщині

Вівторок, 29 грудня 2020, 09:21
Силовики запобігли замовному вбивству двох людей на Київщині

У Києві правоохоронці викрили і затримали чоловіка, який підшукував кілера для фізичної ліквідації своїх ворогів.

Джерело: Нацполіція

Деталі: За даними слідства, зловмисник - 34-річний мешканець одного із сіл Броварського району Київщини, депутат 8-го скликання селищної ради. Кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими у чоловіка склалися неприязні стосунки - 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села.

Правоохоронці спрацювали на випередження і організували зустріч замовника злочину з "потрібною" йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої  жертви він пообіцяв 6 000 доларів США та надав завдаток – 300 доларів.

Силовики затримали організатора запланованих злочинів.

 

Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення.

Українська правда
Теми: вбивствополіціяКиївська область
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