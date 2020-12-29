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Силовики предотвратили заказное убийство двух человек на Киевщине

Вторник, 29 декабря 2020, 10:21

В Киеве правоохранители разоблачили и задержали мужчину, который подыскивал киллера для физической ликвидации своих врагов.

Источник: Нацполиция

Детали: По данным следствия, злоумышленник - 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета. Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми у мужчины сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6000 долларов США и предоставил задаток - 300 долларов.

Силовики задержали организатора запланированных преступлений.

 

Ему готовится вручения подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, который является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица и подготовка к совершению умышленного убийства человека на заказ.

Украинская правда
Темы: убийствополицияКиевская область


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