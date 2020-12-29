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Білорусь починає масову вакцинацію від коронавірусу російським "Спутніком V"

Вівторок, 29 грудня 2020, 10:31

Міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російської вакцини "Спутнік V". 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

"Сьогодні у нас почнеться новий етап - масова вакцинація проти COVID-19. Першими будуть вакциновані медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким в силу особливостей професії доводиться багато контактувати з людьми", - заявив міністр охорони здоров'я Дмитро Піневич.

Вакцинація буде проводитися в добровільному порядку, сказав міністр.

Він додав, що в Білорусі створена система зберігання вакцини, що дозволяє дотримуватися холодового ланцюга. Також закуплено спеціальне медичне морозильне обладнання, що дозволяє транспортувати вакцину.

Білорусь стала першою іноземною державою, яка офіційно зареєструвала вакцину.

Піневич заявив, що влада планує вакцинувати 1,2 млн населення в січні, лютому, березні і квітні, а потім вийти на показник в 5-5,5 млн щеплених. Він додав, що питання тотальної імунізації не стоїть.

У другому кварталі 2021 року в Білорусі планують почати виробництво російської вакцини.

Теми: коронавірусБілорусьвакцинація


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