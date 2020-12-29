Беларусь начинает массовую вакцинацию от коронавируса российским "Спутником V"

Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации в стране после прибытия первой партии российской вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

"Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против COVID-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Вакцинация будет проводиться в добровольном порядке, сказал министр.

Он добавил, что в Беларуси создана система хранения вакцины, которая позволяет соблюдать холодовой цепи. Также закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, позволяющее транспортировать вакцину.

Беларусь стала первым иностранным государством, которое официально зарегистрировало вакцину.

Пиневич заявил, что власти планируют вакцинировать 1,2 млн населения в январе, феврале, марте и апреле, а затем выйти на показатель в 5-5,5 млн привитых. Он добавил, что вопрос тотальной иммунизации не стоит.

Во втором квартале 2021 года в Беларуси планируют начать производство российской вакцины.