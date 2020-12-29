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У 2020 році вбили 50 журналістів. Найчастіше - в "мирних" країнах

Вівторок, 29 грудня 2020, 11:59
ілюстративне фото

У 2020 році через професійну діяльність було вбито 50 журналістів, більшість смертей (68%) відбулося в країнах, де немає військових конфліктів.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на звіт міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів"

Деталі: У звіті, що охоплює період від 1 січня до 15 грудня 2020 року вказано, що найбільше журналістів вбивають у країнах, які вважаються "мирними".

Якщо у 2016 році 58% випадків загибелі співробітників ЗМІ відбувалися в зонах бойових дій, то зараз тільки третина (32%) смертельних випадків припала на такі країни як Сирія, Ємен, Афганістан та Ірак, де тривають військові конфлікти різної інтенсивності, йдеться в доповіді.

Серед всіх журналістів, які загинули у 2020 році, навмисно вбили 84 відсотки. У 2019 ця частка становила 63 відсотки. Повідомляється, що деякі журналісти були вбиті з особливою жорстокістю. Найбільша кількість загиблих журналістів у Мексиці (8), Індії (4), Філіппінах і Гондурасі (3).

Два тижні тому в першій частині доповіді "Репортерів без кордонів" йшлося про те, що майже 400 журналістів з усього світу відбувають тюремні терміни через свою професійну діяльність.

Понад половина журналістів перебувають у в’язницях п’яти країн: Китаю, Саудівської Аравії, Єгипту, В’єтнаму і Сирії. У порівнянні з минулим роком на 35 відсотків збільшилася кількість жінок-журналісток, відправлених під варту, з 31 до 42.

Довідково: Доповідь "Репортерів без кордонів" про насильство щодо журналістів публікується щорічно з 1995 року.

Теми: ЗМІсвобода слова


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