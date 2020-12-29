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В 2020 году были убиты 50 журналистов. Чаще всего - в "мирных" странах

Вторник, 29 декабря 2020, 11:59
иллюстративное фото

В 2020 году из-за профессиональной деятельности были убиты 50 журналистов, большинство смертей (68%) произошло в странах, где нет военных конфликтов.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на отчет международной правозащитной организации "Репортеры без границ"

Детали: В отчете, который охватывает период с 1 января по 15 декабря 2020 года указано, что больше всего журналистов убивают в странах, которые считаются "мирными".

Если в 2016 году 58% случаев гибели сотрудников СМИ происходили в зонах боевых действий, то сейчас только треть (32%) смертельных случаев пришлась на такие страны как Сирия, Йемен, Афганистан и Ирак, где продолжаются военные конфликты различной интенсивности, говорится в докладе.

Среди всех журналистов, погибших в 2020 году, намеренно были убиты 84 процента. В 2019 эта доля составляла 63 процента. Сообщается, что некоторые журналисты были убиты с особой жестокостью. Наибольшее количество погибших журналистов в Мексике (8), Индии (4), Филиппинах и Гондурасе (3).

Две недели назад в первой части доклада "Репортеров без границ" речь шла о том, что почти 400 журналистов со всего мира отбывают тюремные сроки за свою профессиональную деятельность.

Более половины журналистов находятся в тюрьмах пяти стран: Китая, Саудовской Аравии, Египта, Вьетнама и Сирии. По сравнению с прошлым годом на 35 процентов увеличилось количество женщин-журналисток, отправленных под стражу, с 31 до 42.

Справка: Доклад "Репортеров без границ" о насилии в отношении журналистов публикуется ежегодно с 1995 года.

Темы: СМИсвобода слова


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