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У "Антонова" замовили три нових літаки для української армії

Вівторок, 29 грудня 2020, 13:18
У Антонова замовили три нових літаки для української армії

Держава замовила у концерну "Антонова" три нові літаки Ан-178, які отримає армія.

Джерело: Офіс президента

Деталі: 29 грудня було підписано меморандум між Міністерством оборони та Державним підприємством "Антонов" про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України.

 

На першому етапі йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які отримають ЗСУ. Вони можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.

Президент запропонував державним замовникам продовжити роботу щодо нових контрактів на виготовлення Ан-178 уже з наступного року, а уряду – опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками "Антонова". А також – розробити державну науково-технічну програму з розвитку авіапромисловості на 2021-2030 роки та підготувати проведення відповідного засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Пряма мова Зеленського: "Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне так, як це й повинно бути.

…Давайте зробимо все можливе, щоб авіаційна галузь України здолала всі зони турбулентності й піднялася до нових висот".

Українська правда

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Теми: арміяавіа
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