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У "Антонова" заказали три новых самолета для украинской армии

Вторник, 29 декабря 2020, 14:18

Государство заказало у концерна "Антонова" три новых самолета Ан-178, которые получит армия.

Источник: Офис президента

Детали: 29 декабря был подписан меморандум между Министерством обороны и государственным предприятием "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

Президент предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству - проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова". А также - разработать государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Прямая речь Зеленского: "Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть.

...Давайте сделаем все возможное, чтобы авиационная отрасль Украины преодолела все зоны турбулентности и поднялась к новым высотам".

Украинская правда
Темы: армияавиа


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