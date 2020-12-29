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У Додіка заявили українському посольству, що подарована Лаврову ікона належала сербській родині

Вівторок, 29 грудня 2020, 14:04

Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка поінформував посольство України в Боснії і Герцеговині про те, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито "перебувала у володінні сім’ї з Республіки Сербської" і є "родинною іконою".

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Однак ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Таким чином, питання про справжні обставини потрапляння артефакту в Боснію і Герцеговину та шляхи набуття його у власність залишається відкритим", - зазначив речник у коментарі.

Він додав, що МЗС України у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України, Генеральною прокуратурою, Національною поліцією та закладами культури продовжують встановлювати обставини й час переміщення ікони з території України та причетних до цього осіб, залучаючи і можливості Інтерполу. 

"Україна звернулася до Боснії і Герцеговини з проханням невідкладно передати їй ікону для проведення детальних експертиз. Українська сторона також висловила готовність до співпраці з боснійсько-герцеговинськими слідчими органами для з’ясування всіх обставин, пов’язаних із вивезенням ікони з території нашої держави. Повна відкритість Боснії і Герцеговини в цьому питанні підтвердила б наявність у неї істинної політичної волі до розвитку дружніх відносин з Україною, поваги її суверенітету та територіальної цілісності", - зазначив речник МЗС. 

Кілька днів тому колишній глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію. Це суперечить твердженню радника Додіна, озвучене в телеінтерв'ю, що ікона останні 15 років належала родині з Баня-Луки.

Читайте детальніше: Крадіжка для Лаврова: як ікона з окупованого Луганська підриває вплив Росії на Балканах.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛавровРосіяБоснія
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