У Додика заявили украинскому посольству, что подаренная Лаврову икона принадлежала сербской семье

Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщил посольству Украины в Боснии и Герцеговине, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, якобы "находилась во владении семьи из Республики Сербской" и является "семейной иконой".

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос о истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и путях получения его в собственность остается открытым", - отметил спикер.

Он добавил, что МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики Украины, Генеральной прокуратурой, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжают устанавливать обстоятельства и время перемещения иконы с территории Украины и причастных к этому лиц, привлекая и возможности Интерпола.

"Украина обратилась к Боснии и Герцеговине с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз. Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства. Полная открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие у нее истинной политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной, уважения ее суверенитета и территориальной целостности", - отметил спикер МИД.

Несколько дней назад бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию. Это противоречит утверждению советника Додика, озвученному в телеинтервью, что икона последние 15 лет принадлежала семье из Баня-Луки.

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