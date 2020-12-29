"Перевертні" в погонах організували крадіжку $13 тисяч з квартири киянина

У Києві викрили групу квартирних злодіїв, організовану двома правоохоронцями.

Джерело: Київська міська прокуратура, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 5 особам за фактом квартирної крадіжки, вчиненої у великих розмірах".

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, двоє столичних правоохоронців у травні 2020 року, вступивши у змову з трьома особами грузинської національності, здійснили крадіжку з помешкання киянина, та заволоділи майже 13 тисячами доларів США, які розподілили між собою.

У ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося вийти на слід квартирних злодіїв та повідомити їм про підозру.

Силовики провели 5 обшуків за місцями проживання підозрюваних та виявили речові докази, а саме набір відмичок.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За даними джерела УП, правоохоронці, які фігурують у справі – оперуповноважені Дніпровського районного управління поліції. Наразі готується також клопотання про відсторонення їх від посад.