"Оборотни" в погонах организовали кражу $13 тысяч из квартиры киевлянина
В Киеве разоблачили группу квартирных воров, организованную двумя правоохранителями.
Источник: Киевская городская прокуратура, информированный собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно: "При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 5 лицам по факту квартирной кражи, совершенной в крупных размерах".
Детали: Согласно материалам следствия, двое столичных правоохранителей в мае 2020 года, вступив в сговор с тремя лицами грузинской национальности, совершили кражу из квартиры киевлянина, и завладели почти 13 тысячами долларов США, которые распределили между собой.
В ходе досудебного расследования правоохранителям удалось выйти на след квартирных воров и сообщить им о подозрении.
Силовики провели 5 обысков по месту жительства подозреваемых и обнаружили вещественные доказательства, а именно набор отмычек.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данным источника УП, правоохранители, которые фигурируют в деле - оперуполномоченные Днепровского районного управления полиции. Сейчас готовится также ходатайство об отстранении их от должностей.