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Правоохранители организовали кражу $13 тысяч из квартиры киевлянина

Вторник, 29 декабря 2020, 15:30

В Киеве разоблачили группу квартирных воров, организованную двумя правоохранителями.

Источник: Киевская городская прокуратура, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 5 лицам по факту квартирной кражи, совершенной в крупных размерах".

Детали: Согласно материалам следствия, двое столичных правоохранителей в мае 2020 года, вступив в сговор с тремя лицами грузинской национальности, совершили кражу из квартиры киевлянина, и завладели почти 13 тысячами долларов США, которые распределили между собой.

В ходе досудебного расследования правоохранителям удалось выйти на след квартирных воров и сообщить им о подозрении.

 

Силовики провели 5 обысков по месту жительства подозреваемых и обнаружили вещественные доказательства, а именно набор отмычек.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным источника УП, правоохранители, которые фигурируют в деле - оперуполномоченные Днепровского районного управления полиции. Сейчас готовится также ходатайство об отстранении их от должностей.

Украинская правда
Темы: Киевполициякриминал


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