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Німеччина передасть Україні ще 18 апаратів ШВЛ вартістю понад 500 тис. євро

Вівторок, 29 грудня 2020, 18:04

Німеччина передасть Україні ще 18 апаратів ШВЛ для лікарень, що надають допомогу хворим на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні.

"Ці прилади фірми "Дреґер" (модель EVITA V 600) надійдуть у 18 лікарень в Україні та допомагатимуть у лікування пацієнтів з Covid-19.

Обладнання вартістю майже 525 000 євро, придбане за кошти Федерального міністерства закордонних справ, буде передане Міністерству охорони здоров′я України через Центр громадського здоров′я", - зазначає посольство у повідомленні.

Апарати передадуть українській стороні у середу, 30 грудня. 

Раніше Німеччина надала 20 апаратів ШВЛ та засоби захисту від коронавірусу для Головного клінічного госпіталю Міноборони. 



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