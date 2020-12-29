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Германия передаст Украине еще 18 аппаратов ИВЛ стоимостью свыше 500 тысяч евро

Вторник, 29 декабря 2020, 18:04

Германия передаст Украине еще 18 аппаратов ИВЛ для больниц, оказывающих помощь больным коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Эти приборы фирмы "Дрегер" (модель EVITA V 600) поступят в 18 больниц в Украине и будут помогать в лечении пациентов с Covid-19.

Оборудование стоимостью почти 525 000 евро, приобретенное за средства Федерального министерства иностранных дел, будет передано Министерству здравоохранения Украины через Центр общественного здоровья", - отмечает посольство в сообщении.

Аппараты передадут украинской стороне в среду, 30 декабря.

Ранее Германия предоставила 20 аппаратов ИВЛ и средства защиты от коронавируса для Главного клинического госпиталя Минобороны.



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