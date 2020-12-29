Германия передаст Украине еще 18 аппаратов ИВЛ стоимостью свыше 500 тысяч евро

Германия передаст Украине еще 18 аппаратов ИВЛ для больниц, оказывающих помощь больным коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.

"Эти приборы фирмы "Дрегер" (модель EVITA V 600) поступят в 18 больниц в Украине и будут помогать в лечении пациентов с Covid-19.

Оборудование стоимостью почти 525 000 евро, приобретенное за средства Федерального министерства иностранных дел, будет передано Министерству здравоохранения Украины через Центр общественного здоровья", - отмечает посольство в сообщении.

Аппараты передадут украинской стороне в среду, 30 декабря.

Ранее Германия предоставила 20 аппаратов ИВЛ и средства защиты от коронавируса для Главного клинического госпиталя Минобороны.