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Синоптик розповіла про погоду на Новий рік і 1 січня: будемо стрибати по калюжах

Вівторок, 29 грудня 2020, 18:13

В новорічну ніч і 1 січня в Україні пануватиме тепла і дощова погода.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова Діденко: "У перші ніч та день 2021-го року в Україну стрибоне циклон з південного заходу Європи.

Тому, зважаючи на високу температуру повітря, у нас йтиме переважно дощ, лише в західних областях вночі подекуди ймовірність мокрого снігу.

Доведеться народу не сніжками весело битися, а парасолями грайливо розмахувати і стрибати по калюжах. Опади не дійдуть хіба що до Сходу України, Запоріжжя та Дніпропетровщини".

Деталі: За словами Діденко температура повітря у новорічну ніч очікується +1+5 градусів, у східній частині близько нуля, вдень 1-го січня +4+9 градусів, у Криму до +12 градусів.

На Заході та Сході України протягом дня 1-го січня буде прохолодніше, +1+4 градуси.

Також вона розповіла, що 30-го грудня в більшості областей України буде без опадів, температура повітря найближчої ночі +5 градусів, вдень +5+10 градусів, на Півдні до +12 градусів. У східних областях вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.

У Києві 30-го грудня очікується хмарна волога погода, проте без суттєвих опадів. Вітер поривчастий, некомфортний. Температура повітря вночі +3+5 градусів, вдень +5+7 градусів.

Українська правда
Теми: святкуванняпогода


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