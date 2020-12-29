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Синоптик рассказала о погоде на Новый год и 1 января: будем прыгать по лужам

Вторник, 29 декабря 2020, 18:13

В новогоднюю ночь и 1 января в Украине будет царить теплая и дождливая погода.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь Диденко: "В первые ночь и день 2021-го года в Украину прыгнет циклон с юго-запада Европы.

Поэтому, несмотря на высокую температуру воздуха, у нас будет идти преимущественно дождь, лишь в западных областях ночью местами вероятность мокрого снега.

Придется народу не снежками весело драться, а зонтами игриво размахивать и прыгать по лужам. Осадки не дойдут разве что до Востока Украины, Запорожья и Днепропетровщины".

Детали: По словам Диденко температура воздуха в новогоднюю ночь ожидается +1 +5 градусов, в восточной части около нуля, днем ​​1 января +4 +9 градусов, в Крыму до +12 градусов.

На Западе и Востоке Украины в течение дня 1 января будет прохладнее, +1 +4 градуса. Также она рассказала, что 30-го декабря в большинстве областей Украины будет без осадков, температура воздуха ближайшей ночью +5 градусов, днем ​​+5 +10 градусов, на юге до +12 градусов. В восточных областях ночью -1-3 градусов, днем ​​около нуля.

В Киеве 30-го декабря ожидается облачная влажная погода, но без осадков. Ветер порывистый.

Температура воздуха ночью 3 + 5 градусов, днем ​​+5 +7 градусов.

Украинская правда
Темы: празднованияпогода


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