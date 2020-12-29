У Сербії затримали велику археологічну колекцію, замасковану під український паркет

Сербські митники затримали на в’їзді в країну велику археологічну колекцію з понад 2 тисяч антикварних предметів різних періодів, які намагались приховано провезти у вантажівці з паркетом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач" та повідомлення пресслужби сербської митниці.

Цінну контрабанду затримали в ніч на 29 грудня на прикордонному переході Сербська Црня. Колекцію везла вантажівка з румунськими номерами, водієм якої був 46-річний громадянин Сербії. На запит митників він сказав, що везе два пакети цукерок і товар, який вказано у митній документації.

Під час детальнішого огляду у кабіні та бічному ящику для інструментів знайшли антикваріат епохи бронзи, візантійського періоду, середньовіччя, предметів з археологічних культур давніх слов’ян та кельтів.

Фото: Uprava Carina Srbije

Всього митники нарахували 2113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя, один більший камінь та кілька менших металевих фігур.

Серед зброї було багато наконечників для списів, стріл, сокир і булави.

З повсякденного посуду колекція також містить кілька ложок, голки, різці, ключі, шпори, пряжки ременів, ґудзики та монети.

Усі знахідки будуть передані для подальшої експертизи.

Водій після викриття вантажу пояснив митникам, що погодився перевезти колекцію з України до Сербії за невелику винагороду і що з ним мали зв’язатися після прибуття вантажівки у Сербію.