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В Сербии задержали большую археологическую коллекцию в грузовике с украинским паркетом

Вторник, 29 декабря 2020, 17:32

Сербские таможенники задержали на въезде в страну большую археологическую коллекцию из более 2 тысяч антикварных предметов разных периодов, которые пытались провезти в грузовике с паркетом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель" и сообщение прессслужбы сербской таможни.

Ценную контрабанду задержали в ночь на 29 декабря на пограничном переходе Сербская Црня. Коллекцию вез грузовик с румынскими номерами, водителем которого был 46-летний гражданин Сербии. На вопрос таможенников он ответил, что везет два пакета конфет и товар, указанный в таможенной документации.

Во время детального осмотра в кабине и боковом ящике для инструментов нашли антиквариат эпохи бронзы, византийского периода, средневековья, предметов из археологических культур древних славян и кельтов.

 
Фото: Uprava Carina Srbije

Всего таможенники насчитали 2113 предметов, среди которых самыми многочисленными являются подвески, перстни, различные инструменты и оружие, один крупный камень и несколько меньших металлических фигур.

Среди оружия было много наконечников для копий, стрел, топоров, а также булавы.

Из повседневной утвари коллекция включает несколько ложек, иглы, резцы, ключи, шпоры, пряжки ремней, пуговицы и монеты.

Все находки будут переданы для дальнейшей экспертизы.

Водитель после разоблачения груза объяснил таможенникам, что согласился перевезти коллекцию из Украины в Сербию за небольшое вознаграждение и что с ним должны были связаться по прибытии грузовика в Сербию.

 
Фото: Uprava Carina Srbije

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