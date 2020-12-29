Посольство уточнює, чи є українці серед постраждалих від землетрусу в Хорватії
Посольство України у Хорватії уточнює, чи є українці серед постраждалих внаслідок 6-бального землетрусу, що стався вдень 29 грудня.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Будівля українського посольства зазнала незначних ушкоджень, співробітники посольства не постраждали.
"Будьте обережні! Стежте за новинами. У разі повторного поштовху, невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев!", - повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.
До українців Хорватії!— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 29, 2020
Будьте обережні! Стежте за новинами. У разі повторного поштовху, невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев! pic.twitter.com/eD7qCGnXTO
Посольство відкрило "гарячу лінію", на яку українські громадяни можуть звертатися за допомогою: +385916051010.
"Глибоко співчуваю нашим хорватським друзям через потужний землетрус у 6,3 бали з епіцентром біля міста Петріня, який призвів до значних руйнувань і пошкоджень. Мої щирі співчуття постраждалим. У цю трагічну мить Україна разом із дружньою нам Хорватією", - відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Глибоко співчуваю нашим хорватським друзям через потужний землетрус у 6,3 бали з епіцентром біля міста Петріня, який призвів до значних руйнувань і пошкоджень. Мої щирі співчуття постраждалим. У цю трагічну мить Україна разом із дружньою нам Хорватією.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 29, 2020
Нагадаємо, землетрус стався близько 12-20 за місцевим часом, сила поштовхів складала до 6,4 балів за шкалою Ріхтера. Після найсильнішого поштовху в країні зафіксували ще серію дрібніших землетрусів.
Внаслідок поштовхів загинула щонайменш одна людина - 13-річна дівчина з міста Петриня, яке зазнало найбільших руйнувань.
Сьогоднішній землетрус став вже третім за останні два дні. Напередодні - вранці 28 грудня - в країні зафіксували два землетруси силою 5,1 бала та 4,9 бала за шкалою Ріхтера.