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Посольство уточнює, чи є українці серед постраждалих від землетрусу в Хорватії

Вівторок, 29 грудня 2020, 18:31

Посольство України у Хорватії уточнює, чи є українці серед постраждалих внаслідок 6-бального землетрусу, що стався вдень 29 грудня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Будівля українського посольства зазнала незначних ушкоджень, співробітники посольства не постраждали. 

"Будьте обережні! Стежте за новинами. У разі повторного поштовху, невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев!", - повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.

Посольство відкрило "гарячу лінію", на яку українські громадяни можуть звертатися за допомогою: +385916051010.

"Глибоко співчуваю нашим хорватським друзям через потужний землетрус у 6,3 бали з епіцентром біля міста Петріня, який призвів до значних руйнувань і пошкоджень. Мої щирі співчуття постраждалим. У цю трагічну мить Україна разом із дружньою нам Хорватією", - відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, землетрус стався близько 12-20 за місцевим часом, сила поштовхів складала до 6,4 балів за шкалою Ріхтера.  Після найсильнішого поштовху в країні зафіксували ще серію дрібніших землетрусів. 

Внаслідок поштовхів загинула щонайменш одна людина - 13-річна дівчина з міста Петриня, яке зазнало найбільших руйнувань.

Сьогоднішній землетрус став вже третім за останні два дні. Напередодні - вранці 28 грудня - в країні зафіксували два землетруси силою 5,1 бала та 4,9 бала за шкалою Ріхтера. 

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