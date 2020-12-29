Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Посольство уточнює, чи є українці серед постраждалих від землетрусу в Хорватії

Вівторок, 29 грудня 2020, 19:31

Посольство України у Хорватії уточнює, чи є українці серед постраждалих внаслідок 6-бального землетрусу, що стався вдень 29 грудня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Будівля українського посольства зазнала незначних ушкоджень, співробітники посольства не постраждали. 

"Будьте обережні! Стежте за новинами. У разі повторного поштовху, невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев!", - повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.

Посольство відкрило "гарячу лінію", на яку українські громадяни можуть звертатися за допомогою: +385916051010.

"Глибоко співчуваю нашим хорватським друзям через потужний землетрус у 6,3 бали з епіцентром біля міста Петріня, який призвів до значних руйнувань і пошкоджень. Мої щирі співчуття постраждалим. У цю трагічну мить Україна разом із дружньою нам Хорватією", - відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, землетрус стався близько 12-20 за місцевим часом, сила поштовхів складала до 6,4 балів за шкалою Ріхтера.  Після найсильнішого поштовху в країні зафіксували ще серію дрібніших землетрусів. 

Внаслідок поштовхів загинула щонайменш одна людина - 13-річна дівчина з міста Петриня, яке зазнало найбільших руйнувань.

Сьогоднішній землетрус став вже третім за останні два дні. Напередодні - вранці 28 грудня - в країні зафіксували два землетруси силою 5,1 бала та 4,9 бала за шкалою Ріхтера. 



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський відсторонив главу КСУ на два місяці

Зеленський скликав РНБО, щоб вирішити, що робити з КС

оновленоВенедіктова заперечила затягування погодження підозр у справі Приватбанку

Кулеба: Російську вакцину треба розглядати як гібридну зброю проти України

відеоМикитась під домашнім арештом через "авторитета" домовився про викрадення людини - слідство

За добу від коронавірусу одужали більше 16 тисяч українців, захворіли 6 988

Усі новини...
Останні новини
20:06
Зеленський звільнив Кривоноса
20:04
Кривонос заявив, що Арестович в 2018 завів снайперів на мінне поле: той заперечує
19:46
Зеленський відсторонив главу КСУ на два місяці
19:31
Посольство уточнює, чи є українці серед постраждалих від землетрусу в Хорватії
19:05
Ryanair та Wizz Air позбавлять своїх британських акціонерів права голосу
19:04
Степанов сподівається в лютому отримати перші 150-200 тисяч вакцин від коронавірусу
18:51
фото, відеоАваков видав книгу про події в Харкові у 2014 році
18:32
фотоУ Сербії затримали велику археологічну колекцію, замасковану під український паркет
18:16
Закриття міжбанку: гривня зміцнилася
18:13
Синоптик розповіла про погоду на Новий рік і 1 січня: будемо стрибати по калюжах
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!