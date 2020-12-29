Посольство уточняет, есть ли украинцы среди пострадавших от землетрясения в Хорватии

Посольство Украины в Хорватии уточняет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате 6-бального землетрясения, произошедшего днем ​​29 декабря.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Здание украинского посольства получило незначительные повреждения, сотрудники посольства не пострадали.

"Будьте осторожны! Следите за новостями. В случае повторных толчков, безотлагательно оставьте здания, не пользуйтесь лифтом. Избегайте пребывания у линий электропередач, деревьев!", - призвал посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

До українців Хорватії!

Будьте обережні! Стежте за новинами. У разі повторного поштовху, невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев! pic.twitter.com/eD7qCGnXTO — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 29, 2020

Посольство открыло "горячую линию", на которую украинские граждане могут обращаться за помощью: +385916051010.

"Глубоко сочувствую нашим хорватским друзьям из-за мощного землетрясения силой 6,3 балла с эпицентром возле города Петриня, которое привело к значительным разрушениям и повреждениям. Мои искренние соболезнования пострадавшим. В эту трагическую минуту Украина вместе с дружественной нам Хорватией", - отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глибоко співчуваю нашим хорватським друзям через потужний землетрус у 6,3 бали з епіцентром біля міста Петріня, який призвів до значних руйнувань і пошкоджень. Мої щирі співчуття постраждалим. У цю трагічну мить Україна разом із дружньою нам Хорватією. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 29, 2020

Напомним, землетрясение произошло около 12-20 по местному времени, сила толчков составляла до 6,4 балла по шкале Рихтера. После самого мощного толчка в стране зафиксировали еще серию более мелких землетрясений.

В результате землетрясения погиб как минимум один человек - 13-летняя девушка из города Петриня, потерпевшего наибольшие разрушения.

Сегодняшнее землетрясение стало уже третьим за последние два дня. Накануне - утром 28 декабря - в стране зафиксировали два землетрясения силой 5,1 балла и 4,9 балла по шкале Рихтера.