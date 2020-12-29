Новообрана віцепрезидентка США вакцинувалася від коронавірусу

Новообрана віцепрезидентка США Камала Гарріс вакцинувалася від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму Twitter 29 грудня.

"Сьогодні я отримала вакцину від COVID-19. Я безмежно вдячна нашим медичним працівникам, які зараз на передовій боротьби з епідемією, науковцям та дослідникам, чиї зусилля зробили це можливим", - написала Камала Гарріс.

Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible.



When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 29, 2020

Вона також закликала американців вакцинуватися.

"Якщо ви можете вакцинуватися - зробіть це. Це про порятунок життів", - додала вона.

Нагадаємо, обраний президент США Джо Байден отримав першу дозу вакцини Pfizer 22 грудня у прямому ефірі, заявивши, що таким чином хоче показати американцям, що її "безпечно приймати". Чинний віцепрезидент Майк Пенс також вакцинувався у прямому ефірі.

Масова вакцинація від коронавірусу у США почалася 14 грудня. На 23 грудня країна перетнула позначку в 1 мільйон вакцинованих.