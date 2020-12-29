Новообрана віцепрезидентка США вакцинувалася від коронавірусу
Новообрана віцепрезидентка США Камала Гарріс вакцинувалася від коронавірусу.
Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму Twitter 29 грудня.
"Сьогодні я отримала вакцину від COVID-19. Я безмежно вдячна нашим медичним працівникам, які зараз на передовій боротьби з епідемією, науковцям та дослідникам, чиї зусилля зробили це можливим", - написала Камала Гарріс.
Today I got the COVID-19 vaccine. I am incredibly grateful to our frontline health care workers, scientists, and researchers who made this moment possible.— Kamala Harris (@KamalaHarris) December 29, 2020
When you’re able to take the vaccine, get it. This is about saving lives. pic.twitter.com/T5G14LtFJs
Вона також закликала американців вакцинуватися.
"Якщо ви можете вакцинуватися - зробіть це. Це про порятунок життів", - додала вона.
Нагадаємо, обраний президент США Джо Байден отримав першу дозу вакцини Pfizer 22 грудня у прямому ефірі, заявивши, що таким чином хоче показати американцям, що її "безпечно приймати". Чинний віцепрезидент Майк Пенс також вакцинувався у прямому ефірі.
Масова вакцинація від коронавірусу у США почалася 14 грудня. На 23 грудня країна перетнула позначку в 1 мільйон вакцинованих.