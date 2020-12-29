Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новообрана віцепрезидентка США вакцинувалася від коронавірусу

Вівторок, 29 грудня 2020, 19:50

Новообрана віцепрезидентка США Камала Гарріс вакцинувалася від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила у своєму Twitter 29 грудня.

"Сьогодні я отримала вакцину від COVID-19. Я безмежно вдячна нашим медичним працівникам, які зараз на передовій боротьби з епідемією, науковцям та дослідникам, чиї зусилля зробили це можливим", - написала Камала Гарріс. 

Вона також закликала американців вакцинуватися. 

"Якщо ви можете вакцинуватися - зробіть це. Це про порятунок життів", - додала вона. 

Нагадаємо, обраний президент США Джо Байден отримав першу дозу вакцини Pfizer 22 грудня у прямому ефірі, заявивши, що таким чином хоче показати американцям, що її "безпечно приймати". Чинний віцепрезидент Майк Пенс також вакцинувався у прямому ефірі.

Масова вакцинація від коронавірусу у США почалася 14 грудня. На 23 грудня країна перетнула позначку в 1 мільйон вакцинованих

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
Останні новини
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
11:30
На Сонці стався найпотужніший за шість років спалах
Усі новини...
Реклама: